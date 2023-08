Gmg Lisbona: Tv2000, le dirette di domani 4 agosto

Continuano le dirette di Tv2000 per documentare minuto per minuto la Gmg di Lisbona. Il primo appuntamento di domani è per le 9.10, con lo speciale sul tema: “La Confessione. Società e povertà in Portogallo”. Ospiti: il missionario della Misericordia don Giacomo Pavanello; lo storico Simone Varisco, autore del Rapporto Immigrazione in collaborazione con Caritas; padre Victor de Oliveira Barbosa, dei Dehoniani e suor Silvia Oesterheld, suora Dorotea; il direttore pastorale giovanile di Sessa Aurunca (CE) don Mario Taglialatela. Alle 17.30 in onda il secondo Speciale, dedicato alla Via Crucis del Papa con i giovani nel Parque Eduardo VII, in programma alle 18.30. Ospiti: il fondatore della scuola d’evangelizzazione “Sentinelle del mattino di Pasqua”don Gianni Castorani, don Salvatore Monte della Comunità Nuovi Orizzonti; Frei Tiberio Zilio, della Comunità dei Conventuali.