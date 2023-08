Movimenti: RnS, a Collevalenza dal 9 al 13 agosto è in programma la Scuola nazionale di animazione carismatica

Anche per l’estate 2023 è in programma la Scuola nazionale di animazione carismatica, da sempre “tappa” annuale fondamentale per le attività del Rinnovamento nello Spirito Santo. L’iniziativa si svolgerà, dal 9 al 13 agosto, a Collevalenza (Pg) sul tema: “Aspirate ai carismi più grandi! E io vi mostrerò una via migliore di tutte” (1 Cor 12, 31). La proposta è aperta a tutti, anche se prioritariamente rivolta agli animatori già impegnati nelle reti ministeriali di livello diocesano, regionale e nazionale che desiderano approfondire l’esercizio dei carismi a questi ambiti legati.

“La Scuola di animazione carismatica – spiega il presidente nazionale del RnS, Giuseppe Contaldo – costituisce una delle settimane di formazione più intense per gli animatori dei Cenacoli, Gruppi e comunità del RnS. In essa, trova piena applicazione il metodo carismatico della formazione e del discernimento, che coniugano esperienza e conoscenza. In questi cinque giorni, gli animatori del Movimento approfondiranno il Magistero della Chiesa sui carismi e la vita carismatica. Carismatici si nasce con il battesimo, ma missionari si diventa mediante i ministeri, che sono i carismi in azione. I partecipanti saranno non soltanto formati sul piano contenutistico, in ordine ai temi della Scuola ma, soprattutto, capacitati in ordine all’uso ecclesiale dei carismi di animazione, nella prospettiva della “’Chiesa in uscita’ indicata da Papa Francesco”. “Questa Scuola – pensata e strutturata con grande impegno dal Comitato nazionale e dall’Équipe nazionale – ripropone dunque il valore dei carismi e della ministerialità nel tessuto ecclesiale. Attraverso la grazia dello stare insieme si sperimenterà, dunque, la ricchezza spirituale e umana che da sempre abitano il RnS, con una particolare attenzione allo studio della Parola e alla preghiera, anche in chiave ecumenica”, evidenzia Contaldo.

Parole a cui si aggiungono quelle di Bruna Pernice, membro del Comitato nazionale di servizio per l’Area carismatica-ministeriale. “Siamo in piena estate – sottolinea -, un tempo di vacanza e di riposo, ma anche un tempo propizio per lasciarci rigenerare e fare esperienza dell’azione dello Spirito Santo. La Scuola di animazione carismatica rappresenta infatti un’opportunità molto speciale che il Rinnovamento offre ai propri animatori, per far crescere e maturare i doni carismatici nel loro esercizio, al fine di edificare Corpo di Cristo, a partire da quel patrimonio esperienziale e carismatico che alcuni padri ci hanno consegnato. In particolar modo, questa opportunità vuole essere anche il luogo dove poter vivere un’esperienza di comunione ed interazione dei carismi. Ministero Musica e Canto, Animazione della preghiera, Intercessione per i sofferenti, Ecumenismo e Servizio Danza sono ministeri attraverso i quali il RnS testimonia la riscoperta della vita carismatica e sacramentale, per alimentare la ‘fiamma dello Spirito’ nel cuore di chi crede”. Pernice conclude: “Diversi relatori, con esperienza carismatica nei vari ministeri, guideranno le meditazioni del mattino; seguirà un tempo di spiritualità, che coinvolgerà ogni partecipante. Avremo inoltre simposi e workshop interministeriali su temi specifici. Per i fratelli che parteciperanno per la prima volta, è previsto un percorso specifico, affinché chi è all’inizio del proprio servizio carismatico possa crescere accanto a fratelli più anziani”.