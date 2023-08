Papa Francesco: incontra un gruppo di giovani pellegrini dall’Ucraina nella nunziatura apostolica di Lisbona

(Foto Vatican Media/SIR)

Prima di lasciare la Nunziatura apostolica di Lisbona, questa mattina, giovedì 3 agosto, Papa Francesco ha incontrato un gruppo di quindici giovani pellegrini dall’Ucraina accompagnati da Denys Kolada, consulente per il Dialogo con le organizzazioni religiose presso il Governo ucraino. Lo rende noto la Sala Stampa vaticana, riferendo che dopo aver ascoltato le “toccanti storie” dei ragazzi, il Papa ha rivolto loro alcune parole, “manifestando la sua vicinanza, ‘dolorosa e di preghiera’”. L’incontro è durato circa 30 minuti; al termine, Francesco e i ragazzi hanno recitato insieme il Padre Nostro, “con il pensiero rivolto alla martoriata Ucraina”.





Sempre questa mattina, alla messa che il Pontefice ha celebrato in Nunziatura, un altro incontro significativo: quello con quattro familiari della donna francese, animatrice di catechesi di 62 anni, venuta a Lisbona per la Gmg e deceduta nei giorni scorsi a causa di un incidente nella casa in cui era ospitata.