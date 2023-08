Terremoto Centro Italia: Camerino, il 4 agosto firma accordo di rigenerazione urbana e inaugurazione cantiere ex Casermette di Torre del Parco

Si terrà venerdì 4 agosto (ore 11.30), presso la sala municipale del Comune di Camerino, la conferenza stampa per la sottoscrizione di un accordo di collaborazione per realizzare interventi di rigenerazione urbana a Camerino, tra il commissario straordinario per il Sisma 2016, l’Agenzia del demanio, la Soprintendenza Archeologia, il Comune di Camerino, la Direzione regionale Musei Marche, l’Università degli studi di Camerino. L’accordo, riferisce l’ufficio stampa del commissario straordinario per il sisma 2016, Guido Castelli, è finalizzato all’attuazione del progetto di valorizzazione dei beni demaniali ex casermette di Torre del Parco, della chiesa di San Francesco, dell’ex carcere giudiziario e dell’ex caserma dei Carabinieri, per contribuire alla ripresa economica e sociale di un territorio duramente colpito dal sisma. All’evento interverranno il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze con delega alla valorizzazione del patrimonio pubblico, alla ricostruzione post-sisma e ai rapporti con l’Agenzia del demanio, Lucia Albano; il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli; il commissario straordinario per il Sisma 2016, Guido Castelli; il direttore dell’Agenzia del demanio, Alessandra dal Verme; il vice presidente del Consiglio regionale, Gianluca Pasqui, e il sindaco del Comune di Camerino, Roberto Lucarelli, il rettore dell’Università di Camerino, Claudio Pettinari, il direttore regionale dei Musei Marche, Luigi Gallo, e il sovrintendente per le Marche, Giuseppe Lacava. Alle ore 12.30 è previsto il trasferimento per l’inaugurazione del cantiere Recovery Art Conservation sulle ex casermette di Torre del Parco. Il complesso immobiliare sarà riqualificato con i fondi del Pnrr e destinato a ospitare un polo d’eccellenza per il restauro dei beni culturali.