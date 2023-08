Donazioni sangue: Fidas Vicenza, “nei primi 7 mesi dell’anno 768 in più rispetto allo stesso periodo del 2022”

Il 2023 prosegue a buon ritmo per Fidas Vicenza che, rispetto al periodo Covid, vede le donazioni raccolte in una decisa ripresa. A luglio superate le 16.800 donazioni. I primi sette mesi del 2023, infatti, segnano 768 donazioni di sangue in più rispetto allo stesso periodo del 2022.

“Un ottimo risultato, quello sinora raggiunto, – commenta la presidente di Fidas Vicenza, Chiara Peron – che dimostra come i donatori di sangue oggi sono perfettamente consapevoli ed in linea con le necessità trasfusionali del dipartimento di Vicenza, oltre che più attenti e sensibili rispetto alle esigenze della società”.

E sulla scia di questo incoraggiante risultato, Fidas Vicenza sta organizzando le celebrazioni per il quarantesimo anniversario del gemellaggio con Fidas Leccese, un sodalizio che ha visto le due province sempre al fianco ed affiatate per promuovere il dono del sangue nei rispettivi territori.

“A settembre andremo a celebrare questa amicizia di lunga data – aggiunge la presidente di Fidas Vicenza – che vuole essere un momento di riflessione per ricordare il perché della nascita di questa “fratellanza” e la necessità di perseguire la via della donazione del sangue e del plasma come modus operandi per promuovere salute, altruismo, sano stile di vita nella cittadinanza. Quarant’anni di amicizia e di donazioni che ci accomunano. Un momento importante per ringraziare quanti nel corso di questi decenni hanno dato in modo responsabile il loro aiuto e per confrontarci sul futuro e sulle attività che potremo svolgere per promuovere il dono del sangue e del plasma”.

“Prima che il grande evento si concretizzi – sottolinea Peron – vogliamo pensare a come garantire l’approvvigionamento di sangue nel periodo estivo, quello più temuto dell’anno. Dobbiamo, riconoscere che oggi i donatori sono sempre più consapevoli del fatto che la necessità del dono del sangue non va mai in vacanza, quindi Fidas Vicenza, attraverso i responsabili associativi ed i volontari, sta cercando di veicolare a tutti noi donatori la necessità di programmare una donazione di sangue prima di andare in ferie, perché c’è chi quel sangue lo sta aspettando. Grazie a tutti i donatori di sangue per il loro piccolo ed immenso gesto di altruismo”.