Pio X: domani una messa in Cima Grappa nel 120° della sua nomina. Dal 6 al 15 ottobre “peregrinatio corporis” a Treviso e Riese

Domani sarà un giorno di festa per i fedeli di Papa Pio X: si ricorda il 120° anniversario della sua nomina a pontefice il 4 agosto 1903. Per rendere solenne l’appuntamento, domani in Cima Grappa sarà celebrata una messa alle 10.30, presieduta da mons. Antonio Guidolin della diocesi di Treviso.

Lo stesso giorno, il 4 agosto (ma del 1901), era avvenuta anche la storica salita a Cima Grappa (da Venezia) per inaugurare il saccello dedicato alla Madonna, con l’allora cardinale patriarca di Venezia Giuseppe Sarto in groppa ad un “musso” (mulo, ndr). L’appuntamento di domani avviene a poche settimane da un evento atteso: dal 6 al 15 ottobre le spoglie mortali di Papa Pio X torneranno a casa ed è la seconda volta nella storia che avviene questa “peregrinatio corporis”. L’urna che oggi è a San Pietro, in Vaticano, sarà trasportata per 545 chilometri in un mezzo ristrutturato ad hoc per impedire che le vibrazioni possano danneggiarla, e dopo un giorno in cattedrale a Treviso sarà accolta per più di una settimana a Cendrole, borgo riesino che ospita la chiesa mariana nella quale Bepi Sarto sviluppò la sua fede.

Un appuntamento che coinvolge i fedeli di tutte le parrocchie del Nord Italia e non solo, attese centinaia di migliaia di pellegrini. “Da anni lavoriamo per organizzare la peregrinatio”, dichiara Matteo Guidolin, presidente della Fondazione Giuseppe Sarto e sindaco di Riese Pio X. “Un evento atteso, un evento storico, reso possibile dalla sinergia con la diocesi di Treviso”. In questi giorni il Comune di Riese (undicimila abitanti comprese le frazioni), oltre ad avere supportato il restauro e la riqualificazione del complesso della casa natale di Pio X (incluso un innovativo approccio al museo che presto sarà possibile visitare anche con la realtà aumentata), ha riqualificato anche il sentiero Curiotto, sentiero che Sarto percorreva da giovinetto per andare a pregare.

Info e aggiornamenti su www.papapiox.it.