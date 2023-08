Gmg Lisbona: i 1300 pellegrini delle diocesi del Lazio a Fatima, Messa e testimonianza con suor Angela Coelho

Lisbona è sempre più vicina. Gli oltre 1.300 pellegrini in viaggio verso la Gmg con il Servizio di pastorale giovanile della Conferenza episcopale del Lazio – tra i quali 600 giovani romani – sono arrivati in Portogallo questa mattina, 3 agosto. Alle 10 ore italiana i pullman hanno varcato il confine tra Spagna e Portogallo. Ma prima di raggiungere la Capitale oggi i pellegrini sosteranno a Fatima. Una tappa “quasi obbligata” dato che il tema scelto per questa Gmg è “Maria si alzò e andò in fretta”, frase biblica che apre il racconto della Visitazione della Vergine alla cugina Elisabetta. Il programma prevede nel pomeriggio la Messa. A seguire, divisi in gruppi, visiteranno il santuario situato nella diocesi di Leiria-Fatima, regione centrale del Portogallo. In serata in programma una testimonianza di suor Angela Coelho, postulatrice della causa di canonizzazione dei tre veggenti e una fiaccolata. Nella mattinata di sabato 5 agosto anche Papa Francesco si recherà a Fatima per rendere omaggio alla Vergine. Per il Pontefice si tratta della seconda visita nel santuario mariano, dopo quella effettuata il 12 e il 13 maggio 2017 in occasione del centenario delle apparizioni della Vergine Maria. Tra gli accompagnatori don Angelo Riccobene, vice parroco a San Policarpo, alla sua terza Gmg, dopo Roma e Madrid. Ma si tratta della prima da sacerdote. Nel 2000, racconta, ” ero lontano dalla fede e dalla Chiesa e non sapevo neanche cosa fosse la Gmg. Vidi un fiume di giovani diretto verso San Giovanni e quando chiesi loro cosa stesse succedendo mi hanno invitato a seguirli. Da lì si è smosso qualcosa e ho ricominciato a ‘camminare’. L’anno scorso sono stato ordinato sacerdote per la Diocesi di Roma e mai avrei immaginato che dopo qualche mese avrei accompagnato i miei ragazzi all’incontro che a me ha cambiato la vita. Ai giovani dico di aprire il loro cuore alla Parola di Dio. Ha una Parola per ciascuno”. Fra Gian Maria, agostiniano della parrocchia Santissima Trinità di Viterbo è alla sua prima Gmg. Tra le tappe più attese c’è sicuramente Fatima. Dalla Gmg, spiega, si aspetta “solo sorprese. Cuore e orecchie aperte per ascoltare la Parola per me che possa dare un ulteriore colpo di scalpello al mio ministero. Penso che il Signore agisce in maniera nascosta anche in queste situazioni”.