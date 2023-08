Gmg Lisbona: mons. Delpini (Milano), ecologia integrale “andare oltre gli slogan”

“Dobbiamo imparare a pensare, oltre gli slogan, a una vera ecologia integrale come è quella che indica il Papa. Mentre molti pensano alla bellezza dell’ecologia in modo anti-antropologico, noi non possiamo pensare che l’uomo sia un nemico, anche se può comportarsi male”: lo ha detto l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, durante la catechesi tenuta ieri nel complesso della Parouquia São Miguel de Queijas, uno dei sobborghi di Lisbona, a circa 600 giovani ambrosiani partecipanti alla Gmg. “Tutto è stato fatto per l’uomo, mentre una mentalità egocentrica porterà l’uomo al suicidio – ha spiegato – la natura riesce a parlarci se c’è qualcuno che ci fa capire che, per decifrarla, è necessaria la parola di Dio. Non a caso, noi parliamo di creato che significa che tutto ciò che esiste è un dono. Gli scienziati devono spiegare il come di un fenomeno, ma noi dobbiamo capire il perché e il per chi”. L’Arcivescovo ha, inoltre, ribadito l’importanza delle piccole azioni per difendere l’ambiente, di scelte personali “che magari possono sembrare poetiche, ma non sono insignificanti. Francesco ha detto che il bene è contagioso e questa sensibilità l’avete portata voi giovani. Il Papa insistite sull’importanza delle scelte personali e di un’educazione che si impara in famiglia”.