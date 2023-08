Gmg Lisbona: diocesi del Lazio, celebrato il Perdono di Assisi sulla nave diretta a Barcellona, prima tappa verso il Portogallo

(Foto Redazione)

Una giornata “di grazia” nel giorno del Perdono di Assisi. A viverla, ieri, 2 agosto, le centinaia di giovani delle diocesi del Lazio imbarcati sulla nave che, da Civitavecchia, li ha portati fino a Barcellona, tappa intermedia verso Lisbona. Circa 60 sacerdoti sono stati impegnati ininterrottamente con le confessioni e a seguire con la messa celebrata dal vescovo di Rieti, mons. Vito Piccinonna. Nell’omelia il presule ha esortato i giovani “a lasciarsi accarezzare dal sogno di Dio sulla loro vita, proprio come accaduto a Maria”. La liturgia penitenziale è stata tutta centrata sulla figura di Zaccheo. Mons. Piccinonna ha rivolto la sua attenzione sull’amore che “Dio nutre per ciascuno di noi e sulla Sua volontà di entrare proprio nella nostra ‘casa’. Dio ci vuole abbracciare così come siamo, con le nostre fragilità e debolezze perché ci ama”. Dopo l’arrivo a Barcellona i giovani delle diocesi laziali sono diretti a Fatima. Un viaggio in autobus.