Colombia: Cec, 3.673 operatori pastorali formati e abilitati per la prevenzione di violenza sessuale contro i minori

Durante l’attuazione del progetto “Chiese particolari sicure e protettive” della Conferenza episcopale della Colombia (Cec), 3.673 operatori pastorali di 34 giurisdizioni ecclesiastiche del Paese sono stati formati alla prevenzione della violenza sessuale contro bambini, adolescenti e adulti vulnerabili. L’iniziativa per la cultura della cura all’interno della Chiesa colombiana è stata attuata tra ottobre 2022 e giugno 2023 nelle province ecclesiastiche di Florencia, Villavicencio, Bucaramanga, Nueva Pamplona, Cartagena e Popayán.

Durante questi spazi, attraverso conferenze e laboratori, sono stati affrontati temi relativi alle sfide, alle linee guida e agli orientamenti operativi per la cultura della cura nella Chiesa cattolica colombiana, la violenza sessuale e gli ambienti protettivi e la comunicazione trasparente e preventiva.

Grazie a questi spazi pedagogici, è stato possibile contribuire alla formazione delle équipe di protezione dei minori formate in queste Chiese particolari e sono state fornite linee guida per l’attuazione o l’aggiornamento delle politiche di protezione dei minori e di prevenzione della violenza sessuale. Inoltre, sono stati compiuti progressi nel consolidamento della Rete di collaborazione per la cultura della cura a livello nazionale, provinciale e diocesano.