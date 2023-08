Papa in Portogallo: arrivato al Parque Eduardo VII per la cerimonia di accoglienza

Il Papa è arrivato al Parque Eduardo VII per la cerimonia di accoglienza, accolto dalla “ola” festosa della platea immensa di giovani – 300/400mila per i media locali – radunatisi qui da ogni parte del mondo per abbracciarlo, nel momento che segna l’inizio ufficiale della Giornata mondiale della Gioventù, la quarta di Papa Francesco, la prima dopo la pandemia da Covvid-19. Francesco è apparso sorridente e rilassato, rinvigorito dall’energia dei giovani, ai quali ha concesso un lunghissimo giro sulla papamobile scoperta, che a fatica è riuscita a farsi spazio nei vari settori del parco. Il vento ha spazzato via lo zucchetto bianco del Papa ma ciò non gli ha impedito di proseguire il percorso costellato dai canti e dalle musiche cantate a squarciagola dai ragazzi, molti di essi alla prima Gmg. La cerimonia di accoglienza ha inizio con l’esecuzione di un canto e un breve saluto di benvenuto del patriarca di Lisbona, card. Manuel Clemente. Quindi seguono il programma di benvenuto dei giovani, l’entrata delle bandiere, della Croce e dell’Icona della Gmg. Dopo i riti introduttivi, l’orazione e la lettura di un brano del Vangelo, il Papa pronuncia il

Suo discorso. Al termine, dopo la recita delle Litanie e del Padre Nostro, la benedizione finale e il momento di invio, Papa Francesco rientra in auto alla nunziatura apostolica di Lisbona dove cena in privato.