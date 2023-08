Gmg Lisbona: lutto per la morte di Christine, che accompagnava un gruppo di giovani francesi di Saint-Georges. Il Papa incontra i familiari

(Foto Vatican Media/SIR)

Christine, che accompagnava un gruppo di giovani francesi di Saint-Georges de Toulon (diocesi Fréjus-Toulon) alla Giornata mondiale della gioventù a Lisbona, è morta in seguito a una caduta nella casa in cui era ospitata a Lisbona. Il fatto era avvenuto il 31 luglio. Christine era stata ricoverata in terapia intensiva e si è spenta ieri. “Sono andato a pregare al suo capezzale e molti membri della sua famiglia l’hanno potuta raggiungere prima che ci lasciasse”, ha scritto il vescovo Dominique Rey che sta partecipando alla Gmg. “Il suo fervore e i suoi molteplici impegni nella sua parrocchia di Sanary, nel gruppo Laudato Si’ e con i giovani di Saint-Georges che stava accompagnando, hanno segnato profondamente tutti noi”, scrive ancora il vescovo che rivolge un pensiero alle figlie e ai cari della donna, che aveva 62 anni. “Continuiamo la Gmg pensando a lei, portandola nelle nostre preghiere, in comunione con lei, con tutto il nostro cuore”, conclude il vescovo che invita a una messa che si celebra oggi a Lisbona, con tutti i giovani della diocesi di Fréjus-Toulon. Secondo quanto riportato da Vatican News, quattro membri della famiglia di Christine, hanno partecipato alla messa celebrata da Papa Francesco questa mattina presso la nunziatura apostolica.

La Fondazione della Giornata mondiale della gioventù Lisbona 2023 “si rammarica profondamente per la morte di una pellegrina francese di 62 anni avvenuta ieri. La pellegrina era ricoverata in ospedale da lunedì, dopo aver subito un incidente domestico a Oeiras, nell’alloggio in cui era ospitata”. Lo si legge in un comunicato ufficiale emesso oggi a Lisbona. “La situazione è stata immediatamente monitorata dalle autorità sanitarie, sempre in articolazione con la Fondazione Gmg”. “Ci uniamo in preghiera per la nostra sorella, in comunione con la sua famiglia e i amici”, ha affermato mons. Américo Aguiar, presidente della Fondazione Gmg.