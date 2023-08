Gmg Lisbona: città in festa, una marea di giovani invade la Colina do Encontro, colori, musica e bandiere per il primo incontro con Papa Francesco

(Foto Sir)

(da Lisbona) Città in festa. Una marea umana sta invadendo in queste ore la Colina do Encontro (Parque EduardoVII) che ospiterà alle 17.45 (ore locali) la Cerimonia di accoglienza della Gmg a Papa Francesco. L’intera area è stata chiusa al traffico da questa mattina e fin dalle prime ore del pomeriggio, i giovani arrivati a Lisbona stanno confluendo da tutte le zone della città e della Regione per raggiungere il parco verde dove avverrà il primo incontro ufficiale dei giovani della Gmg con il Papa. Tra bandiere e cori, i giovani attendono pazientemente in fila per entrare nell’area solo dopo il controllo sicurezza ai check-in.

Papa Francesco utilizzerà per la prima volta la papamobile, in questa visita in Portogallo e saluterà i pellegrini nei settori a loro riservati in Colina do Encontro, ma anche tutte le persone che sono venute qui lungo l’Avenida da Libertà per vederlo con il sogno di stringergli la mano. Le transenne che mettono al sicuro il suo percorso, sono già piene di ragazzi che lo stanno aspettando. Intanto, è già partito un programma di musica e intrattenimento. La cerimonia durerà 90 minuti. Il cast che sta animando la festa è composto dai membri di “Ensemble23”, un gruppo di 50 giovani di 21 nazionalità diverse. E’ presente anche il coro e l’orchestra della Giornata Mondiale della Gioventù 2023, composta da 210 cantanti e 100 musicisti provenienti da tutte le diocesi del Portogallo. Ci sono anche i “Maos que Cantam”, un coro che, durante la settimana della Giornata Mondiale della Gioventù, sarà composto da 6 sordi diretti dal direttore d’orchestra Sergio Peixoto con il supporto dell’interprete Sofia Figueiredo. Questo coro coreograferà le canzoni in lingua dei segni portoghese, favorendo così l’inclusione delle persone non udenti nei momenti musicali della settimana.