Cile: diocesi di Temuco, a fuoco un’altra chiesa. Mons. Concha (vescovo), un appello “a pace e riconciliazione”

(Foto: diocesi di Temuco)

Ancora una chiesa a fuoco, in Cile, nella regione dell’Araucanía. Mons. Jorge Concha Cayuqueo, vescovo di Temuco, insieme a tutta la comunità diocesana, esprime “profondo dolore” per l’incendio che ha divorato la cappella del Buon Pastore, situata nel settore di Aniñir e appartenente alla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù nel comune di Traiguén, nelle prime ore di mercoledì 2 agosto.

Il vescovo, specifica l’ufficio comunicazione della diocesi, “è stato in costante contatto con il parroco e la sua comunità, esprimendo la sua solidarietà e le sue preghiere a nome di tutta la diocesi, ribadendo ancora una volta l’appello al dialogo per la pace per tutti coloro che abitano queste terre dell’Araucanía. Ha inoltre deplorato la distruzione di un posto di lavoro rurale, di una scuola e di veicoli”. Nel contesto dell’attuale stagione invernale, appare chiara la matrice dolosa dell’evento.

Il vescovo lancia un appello alla riconciliazione: “Continuiamo a pregare per il nostro popolo, la nostra terra, il nostro sangue e invochiamo san Giuseppe, patrono della diocesi, la sua protezione per tutti”.