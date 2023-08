Gmg Lisbona: Seghedoni (Azione cattolica), “bellissimo e commovente vedere i volti stupiti dei giovani di fronte al mondo”

(Foto SIR)

“Accompagnare un gruppo di giovanissimi e giovani alla Gmg di Lisbona da educatore adulto è, senza dubbio, un’esperienza stimolante”. Paolo Seghedoni, 52 anni, di Modena, è vice presidente nazionale per il settore Adulti dell’Azione cattolica italiana. A Lisbona è arrivato con un gruppo Ac e altri amici della parrocchia Gesù Redentore, della sua città: in totale 22 giovani. “In più – spiega al Sir – ci sono alcuni volontari della Gmg incontrati per strada”. “Trovarsi in mezzo a centinaia di migliaia di giovani, provenienti da tutto il mondo, consente di immergersi nella loro realtà, al tempo stesso, aiuta a tenere i piedi ben piantati per terra, ancorati alla vita e anche ai sogni di queste ragazze e ragazzi che aspettano con trepidazione l’incontro con Papa Francesco”. Seghedoni aggiunge: “Il momento più significativo finora è stato senza dubbio l’arrivo a Lisbona e trovarsi immersi nella folla. Bandiere, canzoni, lingue, incontri. Vedere i volti stupiti e felici dei giovanissimi e dei giovani di fronte al mondo è stato bellissimo. E un po’ commovente”.