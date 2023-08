Gmg Lisbona: don Sciacca (Acireale), “in questi giorni celebriamo la bellezza della gioventù che esplode nei colori e nell’allegria”

(Foto: diocesi di Acireale)

Sono trentaquattro i giovani della diocesi di Acireale che si preparano al grande incontro con Papa Francesco di sabato 5 e domenica 6 agosto, alla Gmg in corso a Lisbona.

Le strade della città portoghese intanto si sono colorate di bandiere che sventolano alte nel cielo, segno che ricorda l’appuntamento internazionale che dal 1° al 6 agosto interessa la capitale del Portogallo e i giovani di tutto il mondo.

I ragazzi, accompagnati dal direttore della Pastorale giovanile, don Orazio Sciacca, e dai sacerdoti don Rosario Raciti e don Raffaele Stagnitta, da alcuni giorni vivono un clima festoso.

Queste le parole di don Orazio: “I giovani di tutto il mondo stanno avendo l’opportunità di incontrarsi. Cantano e ballano insieme lungo le strade della città, si scambiano anche dei semplici sorrisi nei quali è racchiuso tutto lo spirito di questa meravigliosa esperienza di fede”.

La Giornata mondiale avrà il suo culmine nell’incontro con il Papa. “Si può considerare – continua don Sciacca – un incontro di giovani con i giovani nel quale si è ritrovato lo spirito di evangelizzazione, fraternità e il coraggio di proclamarsi cristiani davanti al mondo e nel mondo. In questi giorni celebriamo la bellezza della gioventù che esplode nei colori e nell’allegria”.

L’esperienza di fare comunione si manifesta anche in piccoli gesti: scambio di bandiere, di coroncine del santo rosario, di gadget e di autografi nelle magliette.

“Siamo consapevoli – conclude don Orazio – che questi sorrisi forse non li incroceremo più, ma siamo grati a Dio di poter condividere e conoscere altre culture”.