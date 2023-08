Gmg Lisbona: i giovani della diocesi di Como a Lisbona. Il messaggio del card. Cantoni, “il vostro animo si apra alla vocazione a cui ciascuno è chiamato”

(Foto Uff. Stampa Diocesi Como)

Sono arrivati a Lisbona i 406 giovani del gruppo della diocesi di Como presenti in Portogallo per la Gmg. Partiti lunedì 31 luglio, i giovani hanno vissuto diverse tappe in terra spagnola: San Sebastian, Burgos e Palencia, Ciudad Rodrigo. Nelle ultime ore, riferisce una nota della diocesi, è arrivato anche il messaggio del Vescovo di Como, il card. Oscar Cantoni, giunto ieri a Fatima: “C’è un grande movimento di gioia e di speranza. Ho portato tutti voi, le vostre intenzioni e i pensieri del vostro cuore qui, davanti a Maria, con l’augurio che il vostro animo si apra alla vocazione a cui ciascuno è chiamato”. Particolarmente sentita la celebrazione della Messa, questa mattina, nella cattedrale di Ciudad Rodrigo, cittadina, come Burgos e Palencia, al cuore del cammino verso Santiago de Compostela e ultima sosta spagnola prima dell’ingresso in Portogallo. Dopo questo percorso di condivisione e preparazione, ora i giovani si preparano a vivere tre giorni a Lisbona, insieme a papa Francesco, con la celebrazione della Via Crucis (venerdì 4 agosto), la Veglia (sabato 5 agosto) e la Messa di domenica 6 agosto. Il gruppo, insieme alle diocesi di Abruzzo-Molise e Parma, è ospitato da una cittadina del distretto di Lisbona, Cadaval, dove l’intera comunità si è impegnata in un grandissimo sforzo di accoglienza, tra famiglie, associazioni, scuole e persino la caserma dei Vigili del Fuoco. La Messa di domenica 6 agosto non sarà la conclusione della Gmg – “che inizia quando si rientra nella propria vita quotidiana, per mettere a frutto il bene seminato durante la Giornata” – lunedì 7 agosto, alle 20.00, a Barcellona, nella Basilica della Sagrada Familia, il card. Cantoni presiederà la Messa con 2mila giovani: quelli della diocesi di Como, insieme a una folta rappresentanza di coetanei di diverse diocesi lombarde (come Bergamo, Lodi, Vigevano e altre).