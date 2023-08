Gmg Lisbona: mons. Nácher (Tegucigalpa) ai giovani impossibilitati a partecipare per ragioni economiche, “condividete questa grande esperienza di ecclesialità”

(Foto: Suyapa medios)

L’arcivescovo di Tegucigalpa (Honduras), mons.José Vicente Nácher, indirizza una lettera ai giovani che non hanno potuto partecipare alla Gmg di Lisbona. “Rivolgo questa lettera non tanto a coloro che sono lì, ma a quelli di noi che sono rimasti qui. La distanza e le circostanze hanno reso difficile per molti viaggiare a Lisbona, io stesso sono uno di voi”. Ha poi aggiunto: “Vi invito a cercare di condividere questa grande esperienza di ecclesialità, perché questa Gmg 2023 ha molto da offrire a tutti noi”.

L’arcivescovo invita i giovani ad andare avanti “insieme a Maria nel cammino della fede”. Come ci ricorda Papa Francesco, “se vuoi andare veloce, vai da solo, ma se vuoi andare lontano, vai insieme”. E prosegue: “Allora insieme non preoccupatevi tanto di arrivare presto, ma piuttosto di godervi il viaggio, camminare nella vita insieme ad altri giovani che condividono la nostra fede e la nostra speranza è una meta già raggiunta sulla stessa strada e con Maria, avere ‘buona fretta’, come dice Papa Francesco. Quella fretta che esprime una sana preoccupazione per il miglioramento e la trasformazione”.