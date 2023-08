Gmg Lisbona: Zardi (Azione cattolica), “noi giovani stiamo dicendo al mondo che ci siamo e siamo in ricerca di Dio”

A destra Lorenzo Zardi, con altri responsabili nazionali di Ac (Foto Ac)

“Dopo la festa degli italiani possiamo dire che la Gmg profuma ancora di più di casa, profuma di incontro, di ricerche, di abbracci”. Lo afferma al Sir Lorenzo Zardi, vicepresidente nazionale dell’Azione cattolica italiana per il settore Giovani, nell’attesa dell’incontro tra i partecipanti della Gmg e papa Francesco. “Qui a Lisbona noi giovani stiamo dicendo al mondo che ci siamo e che siamo in ricerca di Dio. A modo nostro, un modo nuovo, fatto di nuove domande, nuovi linguaggi e modalità di ricerca. Un modo nuovo, non sbagliato! Con Maria anche noi siamo pronti ad andare in fretta verso il Signore”. Zardi aggiunge: “noi siamo qui a Lisbona e siamo pronti a partire per le strade del mondo anche perché abbiamo sperimentato che la Chiesa – nelle quotidianità delle nostre vite – sa prendersi cura dei nostri dubbi, delle nostre fragilità, dei nostri sogni e dei nostri slanci di passione”.