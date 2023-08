Perdonanza celestiniana: MiC, oggi presentazione a Roma. Invitato il card. Semeraro per l’apertura della Porta santa

Verrà presentata oggi, giovedì 3 agosto, a Roma, al ministero della Cultura (Sala Spadolini – via del Collegio Romano, 27, alle ore 11,30) la 729ª edizione della Perdonanza celestiniana de L’Aquila. Interverranno alla conferenza stampa il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi; il sindaco de L’Aquila, Pierluigi Biondi e il direttore artistico Leonardo De Amicis.

La manifestazione storica è iscritta dal 2019 nella lista Unesco quale patrimonio culturale immateriale. Alla scorsa edizione ha partecipato anche Papa Francesco che ha celebrato, per la prima volta nella storia, il rito solenne di apertura della Porta santa della basilica di Collemaggio. Il 28 agosto di ogni anno, il corteo della Bolla del Perdono sfila per le strade del centro storico aquilano fino alla basilica di Collemaggio, scortando il prezioso documento dell’indulgenza papale, custodito da sette secoli nella sede municipale della città, che concedeva l’assoluzione da ogni peccato a quanti “sinceramente pentiti e confessati” avessero varcato la Porta santa durante i vespri tra il 28 e il 29 agosto. Quest’anno ad aprire la Porta santa sarà il card. Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero per le cause dei santi. L’apertura della Porta santa coinciderà anche con la conclusione dell’Anno della Misericordia.