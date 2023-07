Ecumenismo: Sae, dal 23 al 29 luglio la 59ª sessione di formazione su “Chiese inclusive per donne nuove e uomini nuovi”

“Chiese inclusive per donne nuove e uomini nuovi – Edificati insieme per diventare abitazione di Dio (Efesini 2,22)”. È il titolo scelto dal Segretariato attività ecumeniche (Sae) per la sua 59ª sessione di formazione ecumenica. “Insieme al Comitato esperti, abbiamo cercato di sviluppare il tema seguendo tre filoni: da un lato, la questione biblico-teologica, così come è stata sviluppata e approfondita negli ultimi 50/60 anni in particolare dalle teologhe donne, soprattutto protestanti e cattoliche; dall’altra, la complessa questione della ministerialità; infine le problematiche legate al genere, e quindi le discriminazioni, il modello di maschilità, l’idea di famiglia e famiglie e così via”, spiega il Sae.

La sessione si svolgerà ad Assisi dal 23 al 29 luglio e “affronterà argomenti importantissimi per le nostre Chiese, per le nostre comunità grandi e piccole, ma anche per noi, considerati individualmente, perché toccherà temi che ci coinvolgono profondamente anche come uomini e donne che abitano la Terra con tutte le sue contraddizioni, le sue culture, le sue narrazioni”.