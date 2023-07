Donazione sangue: Avis Toscana, “Faffapix scendi in campo con noi, fai appello alla solidarietà”

Dopo la recente intervista di Fabio Farati, in arte Faffapix, al Corriere della Sera, nella quale racconta di essere un donatore di sangue, l’Avis Toscana fa appello all’influencer da 14 milioni di follower su Tik Tok e centinaia di migliaia su Instagram e YouTube, perché aiuti la causa della donazione del sangue. “Chi ha costruito un grande seguito sui social oggi può davvero fare la differenza, trasmettendo messaggi positivi. Per questo chiediamo a Fabio Farati, in arte Faffapix, di aiutarci a veicolare ulteriormente il concetto che donare sangue e plasma è fondamentale”. Sono queste le parole di Claudia Firenze, presidente di Avis Toscana, che aggiunge: “Lui è diventato una figura di riferimento per milioni di ragazzi e ragazze della sua generazione. Quella stessa fascia d’età che, per fortuna, sta dimostrando una sensibilità crescente verso la cultura del dono, della solidarietà, garantendo progressivamente un ricambio generazionale. Ma ancora non basta. In Toscana, come nel resto d’Italia, abbiamo sempre grande bisogno di sangue e plasma. Specie d’estate, quando fisiologicamente i centri trasfusionali sono più carenti”. L’appello della presidente toscana dell’Avis è chiaro: “Vorremmo che ci aiutasse, grazie all’enorme impatto delle sue parole, a trasmettere il messaggio che tutti, a prescindere dalle condizioni economiche, lavorative e sociali in cui si trovano, possono donare sangue. La solidarietà è un concetto trasversale, ma ha bisogno di alimentarsi con gli esempi. Crediamo che Faffapix possa davvero darci una bella mano”.