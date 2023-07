Chiese metodiste e valdesi: Torre Pellice (To), dal 20 al 25 agosto l’annuale Sinodo

Dal 20 al 25 agosto a Torre Pellice, in provincia di Torino, si terrà il Sinodo annuale delle Chiese metodiste e valdesi: 180 delegati e delegate da tutta Italia, circa 30 ospiti internazionali e rappresentanze ecumeniche si avvicenderanno nel cuore delle Valli valdesi. Il Sinodo rappresenta il massimo organo decisionale e democratico/assembleare di queste chiese protestanti italiane.

Temi portanti di questo Sinodo 2023: impegno della Chiesa nella società, fede, etica.

In programma, il culto di apertura, una serata pubblica dal titolo “Oppressione, resilienza, trasformazione: donne nello spazio pubblico”, ma anche il pre-Sinodo delle donne e il pre-Sinodo della Federazione gioventù evangelica in Italia (Fgei). Ulteriori iniziative collaterali sono organizzate nei giorni sinodali.

In cantiere, un altro appuntamento. Il 2024 sarà infatti una tappa fondamentale per i valdesi, che celebreranno gli 850 anni della nascita a Lione del movimento di Pietro Valdo. Il Sinodo traccerà le linee di lavoro per l’anno a venire.