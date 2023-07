(Foto: diocesi di Termoli-Larino)

Oggi, sabato 15 luglio, alle 19.30, nel piazzale del Mercato Ittico, a Termoli, avrà luogo il pubblico sorteggio per l’estrazione del motopeschereccio che ospiterà la statua di San Basso in occasione della processione in mare del prossimo 3 agosto 3. Presiederanno il vescovo di Termoli-Larino, mons. Gianfranco De Luca, e il sindaco di Termoli, Francesco Roberti. Inoltre, l’Associazione teatrale “U Battellucce” onorerà “San Bassele pescatòre!”. A seguire conviviale e intrattenimento musicale.