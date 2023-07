Accoglienza: Apg23, oggi grande festa alla Mellea di Farigliano per i 50 anni delle case famiglie

Ventiquattro case famiglia della Comunità Papa Giovanni XXIII (Apg23) in Piemonte ospitano 97 adulti e 34 minori, di cui la maggior parte nella provincia di Cuneo. Altri 49 minorenni sono accompagnati dall’associazione di don Oreste Benzi in affidamento familiare nelle 45 famiglie aperte all’accoglienza del territorio, per un totale di 83 minori accolti in famiglia. Il sacerdote riminese aprì 50 anni fa, il 3 luglio 1973, a Coriano (Rn), la prima casa famiglia italiana. Sabato 15 luglio dalle 14.30, presso il santuario Nostra Signora delle Grazie di Mellea a Farigliano (Cn), l’associazione di don Benzi celebrerà una giornata di festa, per ricordare il cinquantesimo anniversario dalla prima casa famiglia italiana. A ricordarlo è l’Unione monregalese, dalle sue pagine.

Tra gli altri, sarà ospite Francesco Belletti, direttore del Cisf (Centro internazionale studi famiglia). Alle 18 sarà celebrata la messa dal vescovo di Mondovì, mons. Egidio Miragoli. Porteranno la propria testimonianza Giovanni Paolo Ramonda e Tiziana Mariani, fondatori della prima casa famiglia del Piemonte. In serata lo spettacolo Apg XIII’S Got Talent.