Diocesi: mons. Bresciani (San Benedetto del Tronto), “fermarsi a contemplare la bellezza del paesaggio o dell’arte rasserena ed eleva il nostro spirito”

“Nel periodo che intendete trascorrere da noi, avete la possibilità di godere delle belle spiagge, degli stupendi paesaggi delle nostre colline e delle nostre montagne e, se volete, visitare anche la rete dei Musei sistini per gustare il bello dell’arte. Siamo lieti di offrirvi la possibilità di visitare le chiese e i musei nei quali sono conservate le opere della creatività della nostra gente, ispirata da sempre da un forte sentimento religioso”. Lo scrive mons. Carlo Bresciani, vescovo di San Benedetto del Trento-Ripatransone-Montalto, nel messaggio ai turisti.

“Il nostro territorio è ricco di bellezza naturale ed è molto ospitale per la grande operosità degli operatori turistici. Siamo lieti di poter condividere con voi le bellezze della natura e quelle artistiche che costellano e impreziosiscono ogni paese, anche se piccolo e situato nel territorio collinare o montano, della nostra diocesi. Fermarsi a contemplare la bellezza del paesaggio o dell’arte rasserena ed eleva il nostro spirito: essa è un piccolo riflesso di Colui che è il Creatore e che l’ingegno artistico ha cercato di comunicare a noi con l’opera delle sue mani”, osserva il presule.

Per i turisti in un libretto sono contenute tutte le informazioni necessarie anche dal punto di vista religioso e spirituale e, per chi lo desiderasse, anche gli orari delle sante messe che vengono celebrate nelle varie parrocchie della diocesi.