Musica: Viri Cantores de Finibus Terrae e Coro polifonico Plaudite Manibus, oggi e domani concerto meditazione a Napoli e Caserta

“Salve Sancte Pater” è il titolo del concerto meditazione in onore di san Francesco d’Assisi che si terrà oggi, sabato 15 luglio, nella cornice della basilica San Lorenzo Maggiore retta dai frati minori conventuali an Napoli. Saranno eseguiti alcuni tra i più celebri brani propri del repertorio gregoriano e polifonici come Salve Sancte Pater – inno dedicato all’Assisiate, Fratres alacri pectore dedicato a Benedetto da Norcia, Ubi Caritas, Veni Creator Spiritus, Pacem in terris del M. Marco Frisina e tanti altri.

La basilica di San Lorenzo Maggiore è di stile gotico e francescano ed è tra le più antiche chiese della città partenopea. Ospita inoltre accanto ad essa, all’interno del convento dei frati minori, il Museo dell’Opera di San Lorenzo Maggiore con importanti scavi archeologici.

Seguirà domani, domenica 16 luglio, la celebrazione eucaristica alle ore 12, presso la cappella palatina della Reggia di Caserta, voluta dal re Carlo di Borbone i cui lavori furono portati avanti da Luigi Vanvitelli e dal figlio Carlo. Fu inaugurata nel 1784.

In entrambe le occasioni i due cori si alterneranno dunque nell’esecuzione di brani gregoriani a cura del coro di canto gregoriano Viri Cantores e polifonici a cura del Coro polifonico Plaudite Manibus.

Il gruppo vocale Viri Cantores de Finibus Terrae è una compagine vocale maschile formata da 11 cantori non professionisti che con impegno, passione e studio si dedica al recupero, valorizzazione e diffusione del canto gregoriano. Il gruppo è sorto all’ombra del monastero benedettino di San Giovanni Evangelista di Lecce. Intensa è l’attività concertistica che ha visto il gruppo vocale impegnato in numerosi concerti in diverse città d’Italia riscuotendo lusinghieri consensi di pubblico e critica. Nel 2019 si è costituito nell’Associazione di promozione sociale Salicus che realizza diverse esperienze formative e culturali. Direttore e fondatore del gruppo vocale è Giuseppe Lattante.

Il coro Plaudite Manibus è stato fondato nel 2013 da Placida Vanorio, pianista e docente di Musica. Lo scopo è stato soprattutto quello di animare le messe in tutto l’anno liturgico, dando rilievo con la voce e la musica alla parola del Vangelo, accompagnato all’organo dal maestro Gennaro Sellitto.

Oltre alla parrocchia di appartenenza, il coro più volte ha animato in molteplici chiese situate in varie parti d’Italia, offrendo un servizio spirituale e culturale.

Oltre al servizio liturgico, il coro di esibisce in vari concerti proponendo un repertorio di musica sacra e profana anche con la partecipazione di musicisti e cantanti professionisti.