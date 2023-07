Terra Santa: Pax Christi, la campagna Ponti e non muri propone un viaggio di formazione e conoscenza in Palestina dal 22 al 29 luglio

La campagna Ponti e non muri di Pax Christi propone un viaggio di formazione e conoscenza in Palestina dal 22 al 29 luglio. Questo viaggio offrirà un’occasione unica per constatare di persona cosa sta accadendo in Cisgiordania con quello che è stato definito “il governo più a destra della storia d’Israele”, evidenzia Pax Christi, che sottolinea: “L’attuale esecutivo guidato dal primo ministro Benjamin Netanyahu si propone infatti di accelerare l’annessione della Cisgiordania e di aumentare l’immunità per i soldati che aggrediscono i palestinesi. Oltre che di limitare i poteri della Corte suprema. Tutto ciò ha scatenato in questi mesi gigantesche proteste popolari di piazza”.

Per capire cosa sta accadendo, anticipa Pax Christi, “incontreremo autorevoli giornalisti israeliani e palestinesi tra cui Gideon Levy (Haaretz), Meron Rapoport (Middle East Eye) e Hamada Jaber (Centro sondaggi di Ramallah)”.

Per informazioni e iscrizioni unponteperbetlemme@gmail.com.