Diocesi: Cremona, giovedì 27 luglio l’incontro dei giovani in partenza per la Gmg alla presenza del vescovo Napolioni

A pochi giorni dalla partenza per la Gmg tutti i giovani che, a diverso modo, parteciperanno all’incontro di Lisbona con Papa Francesco, i ragazzi della diocesi di Cremona sono chiamati a vivere un momento diocesano promosso dalla Federazione oratori cremonesi (Focr) alla presenza del vescovo Antonio Napolioni, che sarà con i ragazzi in Portogallo. Circa 370 giovani, dalle cinque zone pastorali, in rappresentanza di 35 parrocchie o unità pastorali. L’appuntamento è nel pomeriggio di giovedì 27 luglio, dalle 18.30, presso il centro parrocchiale dell’Immacolata Concezione, nel quartiere Maristella di Cremona.

Dopo l’accoglienza, l’incontro si aprirà alle 19 con il momento di preghiera guidato dal vescovo Napolioni, che in quell’occasione conferirà il mandato ai giovani in partenza. Dopo la cena condivisa (per cui ogni ragazzo sarà chiamato a portare una pietanza o alcune bevande da condividere) la serata continuerà con un momento di musica e incontri.

L’evento del 27 luglio, a pochi giorni dalla partenza e che sarà occasione anche per ritirare il kit del pellegrino, fa seguito a quello vissuto lo scorso 28 aprile nella chiesa di San Sigismondo nel contesto della Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni.

Poco più di un centinaio i giovani che hanno aderito alla proposta XL promossa dalla Focr. La partenza in pullman il 29 luglio con tappe a Lourdes, nel più importante santuario mariano, e ad Avila nel viaggio verso Lisbona. Quindi, dal 1° al 6 agosto vivranno i giorni della Gmg a Lisbona, cui seguirà, prima del rientro in Italia, una giornata a Barcellona, dove non mancherà naturalmente la visita alla Sagrada Familia, dove i gruppi di pellegrini della Lombardia vivranno insieme l’Eucaristia. Altri 225 giovani hanno aderito alla proposta M, con viaggio organizzato un’autonomia e comunque la partecipazione a tutti gli eventi della Gmg. Altri 40 ragazzi, con diverse modalità, prenderanno parte solo ai momenti clou con Papa Francesco.