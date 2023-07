Ordine Malta: Cisom, al via il programma “Estate sicura” per la sicurezza nei mesi più caldi

(foto Cisom)

Il Cisom-Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta avvia il programma “Estate sicura”, un’iniziativa dedicata a fornire assistenza medica e gestire situazioni di emergenza durante la stagione estiva. L’impegno dei volontari Cisom si dispiegherà nelle località balneari e nelle città, con una particolare attenzione alle categorie più vulnerabili, come gli anziani e le persone senza fissa dimora. Il programma prevede anche screening gratuiti per la prevenzione di importanti patologie. Sono previsti presidi sanitari gratuiti per i vacanzieri che popoleranno le spiagge di tutta Italia, con anche soccorso aereo grazie ad un protocollo d’intesa con la Capitaneria di Porto Guardia costiera che vedrà il personale medico del Cisom, circa 50 persone tra medici, rianimatori, infermieri e soccorritori, prestare servizio di primo soccorso su vari turni a bordo di elicotteri e motovedette. Attenzione rivolta anche alle persone senza fissa dimora, attraverso le Unità di strada che continueranno a essere operative in diverse città italiane, offrendo supporto medico e sociale. Prosegue anche il servizio di assistenza alle persone anziane e diversamente abili restate nelle città, con supporto ed accompagnamento per visite mediche o terapie, così come per quelle indicate dall’Aism-Associazione italiana sclerosi multipla, con la quale è stato stipulato un accordo specifico. Non mancheranno gli appuntamenti per offrire ai cittadini e ai turisti l’opportunità di sottoporsi a controlli medici preventivi gratuiti. Gli screening copriranno una vasta gamma di servizi, come la misurazione della pressione arteriosa, il controllo del peso e la misurazione della glicemia.