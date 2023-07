Diocesi: mons. Leuzzi (Teramo-Atri) ai turisti, “non dissipate in tempo di riposo”. Iniziative e messe estive in inglese o tedesco

(foto diocesi Teramo-Atri)

“Grazie per aver scelto la nostra terra come luogo per il vostro tempo di riposo! Tutte le comunità ecclesiali presenti nelle aree turistiche vi accolgono e desiderano condividere con voi momenti di preghiera e di comunione”. Sono queste le parole di mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri, rivolte ai turisti, ai quali ricorda che il riposo è fruttuoso quando favorisce la crescita delle personalità che sono chiamate sempre a nuove sfide. “Carissimi giovani, non dissipate il tempo del risposo! Fermatevi per ripartire! Ma la ripartenza non ci sarà se prevale il desiderio di evadere”, è l’invito del presule aprutino che aggiunge: “L’evasione è la proposta più accattivante ma la più pericolosa. Sono certo che saprete programmare le vostre giornate con saggezza e prudenza”. Mons. Leuzzi invita tutti i turisti a prendere parte alle iniziative programmate dalla diocesi per il periodo estivo, come ad esempio domenica 6 agosto, alle ore 11,30, in cima al Termine cabinovia da Prati di Tivo la messa per la festa della Madonna del Gran Sasso , mercoledì 9 agosto, alle ore 21, la fiaccolata per la pace dal santuario Madonna della Tibia di Crognaleto, domenica 13 agosto alle ore 19 la messa nel piazzale del porto di Giulianova per la festa della Madonna del Portosalvo, domenica 14, alle ore 18,30, l’apertura della Porta Santa ad Atri. La diocesi di Teramo-Atri, vista l’affluenza per l’estate di persone non italiane nelle località turistiche di competenza, ha deciso di organizzare un servizio di messe in lingua straniera da questo fine settimana fino al 20 agosto, nei centri maggiormente interessati dal fenomeno stagionale.

Queste le celebrazioni settimanalmente in programma: a Giulianova nella chiesa della Natività la domenica, alle ore 8.30 (lingua inglese); a Roseto degli Abruzzi nel “Lido d’Abruzzo” la domenica, alle ore 19 (lingua tedesca o inglese); ad Alba Adriatica nella chiesa di Sant’Eufemia la domenica, alle ore 11.30 (lingua inglese); a Pineto nella chiesa di Sant’Agnese il sabato, alle ore 21 (lingua inglese); a Tortoreto Lido nella chiesa di Santa Maria Assunta la domenica, alle ore 11.30 (lingua inglese).