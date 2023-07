A Sua Immagine: oggi viaggio nella Valle del Sele. Domani, la devozione alla Madonna del Carmelo

Questa settimana A Sua Immagine, in onda su Rai Uno, oggi dalle 16, Lorena Bianchetti visiterà la Valle del Sele, una zona di natura impervia ma ancora incontaminata tra le provincie di Salerno e di Avellino. Un pugno di paesini costruiti sul fianco dell’Appennino, stretti intorno al corso del fiume Sele, il vero cuore idrico del Sud Italia.

Questo territorio è legato nel ricordo di tutti al terribile e devastante terremoto del 23 novembre 1980 e ancora oggi quell’evento è leggibile non solo nel ricordo della gente, ma anche nella distruzione che ha causato. A Sua Immagine è in queste terre per raccontare il lento e profondo lavoro di ricostruzione di questi anni, che ha significato ricostruire completamente il santuario di San Gerardo a Materdei, raso al suolo dal sisma, per restituire alla popolazione il più potente motore di rinascita: la fede. Sempre di San Gerardo e del miracolo che lo ha reso patrono delle gestanti e delle partorienti si parlerà ad Oliveto Citra, nel luogo in cui con un gesto miracoloso il santo si rivelò al mondo. Poco distante da qui, nella Valle del Calore, un altro grande santuario fa da polo di devozione e di fede. E lo racconterà Paolo Balduzzi.

Nuovo appuntamento con Le Ragioni della Speranza, condotto da suor Agnese Rondi, che in questa puntata si trova a Bologna, una città a cui è molto legata. Il percorso di suor Agnese nella città è accompagnato dai versi della canzone “Dio è morto” di Guccini, che parla di un mondo nuovo, di rivolta senza armi e di resurrezione. Parole che trovano eco negli incontri della puntata. Al santuario di San Luca scopriamo la storia e la devozione dei bolognesi per la Beata Vergine di San Luca. Marco Gallipoli, fotografo italiano che vive con la sua famiglia in Ucraina, racconta di come abbia salvato i figli dalla guerra, dell’importanza della solidarietà e di come si possa fare una rivolta senza armi attraverso la bellezza.

Domani dalle 10.30 A Sua Immagine si occuperà dei carmelitani e della festa della Madonna del Carmelo che ricorre proprio il 16 luglio: una devozione antica ma ancora oggi popolarissima, non solo in Italia. Con il supporto degli ospiti – il padre carmelitano Lucio Maria Zappatore, parroco di San Martino ai Monti a Roma, e la storica della Chiesa Raffaella Perin – il programma andrà alla scoperta delle radici di questa devozione e dell’Ordine carmelitano, nato in Inghilterra intorno al XII secolo. Si parlerà dei grandi santi legati alla Madonna del Carmelo – da San Simone Stock, cui si deve la nascita di questo culto, a giganti della cristianità come Teresa d’Avila, San Giovanni della Croce, Teresina di Lisieux (della quale proprio quest’anno ricorre il 150° della nascita) ed Edith Stein, monaca carmelitana morta ad Auschwitz nel 1942. Come ogni domenica alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Raiuno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla cattedrale di San Marco Argentano (Cosenza). Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da piazza San Pietro.