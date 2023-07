È in programma per il 18 luglio, alle ore 17,30 nel monastero di via Crociferi a Catania, la messa per celebrare il 50° di professione monastica di madre Agata Fede, priora delle benedettine del SS.mo Sacramento. La celebrazione sarà presieduta dall’arcivescovo di Catania, mons. mons. Luigi Renna. Durante la messa madre Agata rinnoverà i voti e la sua totale appartenenza al Signore, anche nel servizio di guida della comunità e di punto di riferimento per tante persone.