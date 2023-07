Diocesi: Fano, 40 giovani pronti a partire per il Campo missionario

Il Campo missionario diocesano 2023 organizzato dal Centro missionario della di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, in collaborazione con la Pastorale giovanile diocesana, la Caritas diocesana, l’Ufficio diocesano Migrantes e i Missionari Comboniani, è alle porte. Dal 16 al 22 luglio un gruppo di circa 40 giovani guidati da animatori e sacerdoti missionari vivrà quest’esperienza ecclesiale, di fede, di condivisione con l’altro e di uscita da sé con l’obiettivo che questa esperienza estiva si trasformi in uno stile di vita. Il Campo missionario inizierà domenica 16 luglio nel pomeriggio a Villa Alta del Prelato di Fano, dove ci sarà l’accoglienza di tutti partecipanti, il lancio del Campo e la preparazione per la settimana che vede i giovani impegnati in cinque diverse parrocchie del territorio diocesano e non solo. Nelle giornate a seguire, quindi, la carovana dei giovani missionari a bordo di pulmini si sposterà in cinque parrocchie diverse per vivere insieme alla comunità che accoglie tre momenti che caratterizzano ogni giornata del campo: il lavoro, la formazione e la festa.

Il lavoro, che inizia alle ore 9 del mattino con l’arrivo nella parrocchia, consiste nella raccolta casa per casa di generi alimentari (da destinare poi alla Caritas parrocchiale) a favore dei più bisognosi del territorio. La formazione missionaria pomeridiana sarà guidata da padre Raoul Edenan, missionario comboniano, che proporrà il tema “C’è fretta nell’aria” della Giornata mondiale della gioventù che si svolgerà a Lisbona ad agosto. Il Campo missionario terminerà sabato 22 luglio con le conclusioni e il mandato missionario ai giovani partecipanti a Villa Alta del Prelato di Fano.