Diocesi: Savona, al santuario Nostra Signora di Misericordia una serata sul “Senso della vista”

Continuano con successo, a Savona, le serate del progetto culturale “Autori in mostra” del santuario Nostra Signora di Misericordia in collaborazione con la Libreria Paoline. “Lunedì 17 luglio scopriremo il ‘Senso della vista’, la capacità di vedere la realtà con i nostri occhi sapendo che spesso il pregiudizio impedisce una visione oggettiva – si legge in una nota della diocesi di Savona-Noli -. Ci sono persone, come gli emigranti, che ‘vedono oltre’ la loro realtà quotidiana, sono attratte da un sogno che possono solo immaginare e hanno il coraggio di lasciare le proprie sicurezze e partire. Maestri di lungimiranza sono anche i poeti, che sanno mostrarci ciò che solo l’anima vede. Maestri lo sono anche tutti coloro che, come operatori di bene, nel loro agire mostrano di credere in ciò che non si vede”.

Nel pomeriggio, alle ore 16, la guida escursionistica ambientale Paola Bussino porterà nei luoghi insoliti della valle del Letimbro (informazioni e prenotazioni: 3490936366) mentre Patrizia Donaera terrà un laboratorio di disegno naturalistico (informazioni e prenotazioni: 3292124888). Alle 20,30 autori e artisti offriranno in maniera originale spunti di riflessione sul tema: Paolo Traverso, Armanda Scaiola, Patrizia Donaera, Antonio Martino, don Andrea Camoirano e suor Morena Mazzer, Gioki Tango.