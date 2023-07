Sport: Csi, l’ultima tappa di “Tuttingioco” con i vincitori di Ravenna

(foto Csi)

Ufficialmente concluso ieri a Ravenna “Tuttingioco”, il primo Torneo nazionale estivo degli oratori, che per l’ultima delle 5 tappe ha visto vincitore il Cre Leone del Csi Ravenna. Il torneo promosso da Fondazione Conad Ets, Conad Cia e Csi-Centro sportivo italiano, per offrire a migliaia di ragazzi l’opportunità di partecipare gratuitamente ai centri estivi e godere di settimane di sport, benessere e divertimento, aveva precedentemente fatto tappa a Salerno, Cuneo, Lecce e Lecco. I primi classificati tra i 120 partecipanti hanno avuto la meglio su tutti gli altri team, composti da bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado, tra ruba-bandiera, dodgeball, bocce, lancio degli anelli sui birilli, staffetta della spugna e vari altri giochi, ed ognuno di loro si è aggiudicato una carta prepagata Fondazione Conad Ets del valore di 50 euro. “Siamo felici dei risultati a cui ha portato questa collaborazione con Fondazione Conad Ets e di aver regalato momenti di svago, sport e divertimento a tanti bambini e ragazzi che hanno partecipato ai nostri centri estivi”, le parole di Vittorio Bosio, presidente nazionale del Csi alle quali hanno fatto eco quelle di Maria Cristina Alfieri, direttrice di Fondazione Conad Ets: “Questo programma ha raggiunto e coinvolto ragazzi che per motivi economici non avrebbero potuto partecipare alle attività estive, trasmettendo loro un importante messaggio di solidarietà e uguaglianza”.