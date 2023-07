Diocesi: Napoli, c’è tempo fino a lunedì per candidarsi alla selezione del nuovo animatore di comunità del Progetto Policoro

È attivo, ancora per pochi giorni, il bando per l’anno 2024 per la selezione del nuovo animatore di comunità (Adc) del Progetto Policoro della diocesi di Napoli, promosso dall’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro, dal Servizio nazionale per la pastorale giovanile e dalla Caritas Italiana. Il Progetto Policoro è un progetto organico della Chiesa che prova ad affrontare il problema della disoccupazione giovanile, attraverso servizi di accoglienza, orientamento universitario o professionale, supporto e accompagnamento alla creazione di impresa.

Possono presentare domanda i giovani fra i 20 e i 32 anni residenti in uno dei comuni della diocesi (Napoli, Afragola, Arzano, Boscotrecase, Calvizzano, Casalnuovo di Napoli, Casavatore, Casoria, Cercola, Ercolano, Marano di Napoli, Massa di Somma, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Pollena Trocchia, Portici, Procida, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Torre del Greco, Torre Annunziata, Trecase, Villaricca, Volla) che conoscono o vogliano approfondire i temi legati a giovani, lavoro e imprenditorialità.

Tutti i requisiti sono espressamente indicati nel bando, che prevede l’assegnazione di una borsa di studio per sostenere la formazione in materia di lavoro, imprenditorialità giovanile e animazione territoriale.

Quanti intendono candidarsi devono compilare in word la domanda di partecipazione, stamparla, firmarla, scannerizzarla e convertirla in pdf e inviarla insieme al Cv all’indirizzo mail diocesi.napoli@progettopolicoro.it entro e non oltre le ore 13 del 17 luglio 2023.