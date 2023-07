Care leaver e neet: Agevolando, soggiorno gratuito per ragazzi e ragazze immersi nella natura tra arte ed ecologia

A Roccaporena, frazione di Cascia in Umbria, porte aperte a ragazzi e ragazze dai 18 ai 25 per un soggiorno gratuito sotto il segno di arte e natura attraverso la partecipazione a laboratori creativi ed artistici. I giovani devono provenire da esperienze di accompagnamento da parte dei servizi sociali durante la minore età oppure inquadrabili nella categoria dei Neet. Il soggiorno di una settimana – se ne può fare anche più di uno – tra fine luglio e fine agosto è legato al progetto “Estate intraprendente: giovani costruttori di luoghi, relazioni e futuro” dell’Hub “Territori intraprendenti”. Più nel dettaglio il soggiorno offre esperienze estive, da vivere in co-housing, immersi nei processi trasformativi promossi nel Borgo di Roccaporena e nei territori circostanti, dove i giovani diventano protagonisti indiscussi del cambiamento e generatori di futuro e di nuove possibilità.

Il modulo sulla transizione ecologica prevede un co-housing dal 24 al 31 luglio: tutti in falegnameria, negli spazi interni e all’aperto, impegnati nella realizzazione dei manufatti e degli allestimenti. Tra attrezzi, legno, vernici e materiali di riciclo si reinventano gli spazi e le loro funzioni: l’area pic-nic, i sentieri, le piazzette, l’area per il cinema all’aperto. Una seconda possibilità di co-housing dal 21 al 28 agosto: continua l’autocostruzione e soprattutto per ogni spazio rigenerato si immagina la sua animazione. Sperimentazione di nuovi eventi per vivere i nuovi luoghi di Roccaporena coinvolgendo gli abitanti e i turisti.

Il progetto prevede anche l’accoglienza di giovani e artisti provenienti da varie parti d’Italia e da esperienze differenti che si ritrovano insieme ad animare Roccaporena, Cascia e le sue frazioni attraverso laboratori creativi ed artistici. È in corso fino a domani, 16 luglio, co-housing con laboratori di field recording per esplorare e registrare i suoni degli ambienti urbani, rurali e naturalistici alle tecniche e ai linguaggi audiovisivi per la creazione di cortometraggi, storytelling e video-narrazioni poetiche. Possibilità di co-housing dal 6 al 13 agosto con laboratori su tecniche e linguaggi fotografici, tra ritratto e paesaggio più pratiche di illuminotecnica per lo storytelling luminoso che nasce dal rapporto tra spazio e luce più performance visio-poietica, ovvero sperimentazione con le nuove tecnologie.

L’iniziativa è promossa da Agevolando, Partes Società cooperativa sociale, Falegami – Falegnameria sociale, Hub Territorintraprendenti, santuario Santa Rita (Roccaporena di Cascia).