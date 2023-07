Gmg di Lisbona: Cremona, giovani brasiliani si uniranno ai ragazzi della diocesi in partenza per la Giornata mondiale

Si avvicina l’inizio della Gmg di Lisbona, che si terrà a livello internazionale dal 1° al 6 agosto. Anche nella diocesi di Cremona, nelle parrocchie comincia a diffondersi il clima di attesa ed entusiasmo per la 37ª Giornata mondiale della gioventù. Dalla città di Cremona, però, insieme agli oltre trecento ragazzi iscritti con i gruppi parrocchiali, i movimenti e le associazioni, partiranno anche alcuni giovani brasiliani. Si tratta di più di venti ragazzi della parrocchia di Gesù Cristo Risorto, a Salvador de Bahia, che saranno ospitati da famiglie cremonesi, proprio nella settimana precedente la Gmg, per poi raggiungere Lisbona insieme ai coetanei italiani.

“Questa è la prima volta in cui i ragazzi brasiliani, invece di ricevere la visita di missionari nel proprio Paese, affronteranno loro stessi un viaggio tanto lungo fuori dalla favela. Sembra riecheggiare, nella loro scelta coraggiosa, sostenuta con generosità dalle comunità in diocesi, il tema contenuto nel messaggio del Santo Padre per questa Gmg: ‘Maria si alzò e andò in fretta’”, sottolinea la diocesi di Cremona.

Don Davide Ferretti, sacerdote fidei donum a Salvador de Bahia che accompagnerà i giovani brasiliani nel lungo viaggio intercontinentale, spiega che l’idea di aderire alla proposta della Gmg è nata tempo fa, parlando con i ragazzi, che hanno espresso un forte desiderio di partecipare. “Loro vivono nella favela – racconta don Davide – e per loro un viaggio simile è una spesa enorme. Hanno iniziato a preparare dolci, cose da bere, piccoli lavoretti da vendere per racimolare qualche soldo”. La preparazione, però, non è solo economica. Il cammino iniziato dai giovani di Salvador de Bahia in vista della Gmg è stato anzitutto un cammino di crescita umana e spirituale, per sé ma anche per i propri familiari: “L’intenzione è quella che anche le famiglie dei ragazzi possano accompagnare nella preghiera questa esperienza”.

A raccontare il programma dei parrocchiani della favela è don Umberto Zanaboni, incaricato diocesano per la pastorale missionaria: “L’arrivo in Italia, più precisamente a Milano, è previsto per le 16.30 di lunedì 24 luglio, ci si sposterà poi a Cremona, dove i ragazzi saranno divisi fra le famiglie che hanno dato la disponibilità per accoglierli. La mattina seguente si partirà alla volta di Roma per una visita turistica e per l’incontro con il Santo Padre, fissato a mercoledì. Il ritorno a Cremona è previsto per la sera stessa. Giovedì accompagneremo i nostri ospiti a fare un tour di Cremona che si concluderà in un incontro con il Vescovo e con il sindaco. Venerdì 28 li porteremo anche a Milano, dove incontreranno l’arcivescovo e visiteranno il capoluogo di regione. Dopo la giornata libera di sabato è prevista la partenza da Malpensa per Lisbona, alle 17.30 di domenica 30 luglio”.