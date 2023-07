Salute: Croce rossa, l’Ambulatorio dermatologico sbarca oggi e domani a Porto Recanati

Oggi e domani, dalle ore 16 alle ore 20, a via I Maggio (Largo Marinai d’Italia) a Porto Recanati, arriverà l’Ambulatorio dermatologico della Croce rossa italiana, nell’ambito del progetto realizzato dalla Cri per sensibilizzare sul tema di una corretta esposizione al sole e sulla necessità di una maggiore consapevolezza sui rischi per la salute dovuti all’esposizione ai raggi Uv, al fine di prevenire le malattie della pelle.

Attraverso l’Ambulatorio dermatologico, sarà possibile effettuare screening gratuiti della pelle. Oltre alle attività di prevenzione alla popolazione, i volontari della Croce rossa italiana distribuiranno gadget e materiali informativi. Sarà inoltre presente uno stand per l’educazione universale alla salute e alla sicurezza delle persone.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Regione Marche, dell’Ast di Macerata e del Comune di Porto Recanati.