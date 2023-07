Estate: Acli milanesi, a Cavareno la seconda edizione del Summer Camp per minori ucraini

Le Acli milanesi, in collaborazione con le Acli nazionali, Caritas Italiana e Caritas Ucraina, organizzano la seconda edizione del “Summer Camp – per minori ucraini” dal 17 al 30 luglio a Cavareno, in provincia di Trento.

Dopo la prima edizione del 2022 a Vezza d’Oglio, prende quindi il via per il secondo anno consecutivo la vacanza estiva dedicata all’accoglienza di giovani ragazzi e ragazze dall’Ucraina, a ormai più di un anno e mezzo dallo scoppio della guerra.

Oltre 70 tra bambini, adolescenti ed educatori saranno ospitati per due settimane nella cornice della Val di Non. Le Acli saranno impegnate direttamente con l’attivazione di una numerosa rete di volontari, che animeranno le giornate attraverso gioco, escursioni, laboratori creativi, momenti di ascolto e di riflessione, oltre a incontri e scambi con la comunità locale. Il Summer Camp vedrà anche la partecipazione dei Giovani delle Acli, che faciliteranno l’incontro e lo scambio con i ragazzi ospitati.