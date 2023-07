Giornata nonni e anziani: Auser, su invito del Dicastero laici una delegazione alla messa presieduta dal Papa a San Pietro

Il 23 luglio si celebra la terza Giornata mondiale dei nonni e degli anziani. La Giornata mondiale dei nonni e degli anziani è stata creata da Papa Francesco nel 2021. Ricorre ogni quarta domenica di luglio, in prossimità della memoria liturgica dei Santi Gioacchino ed Anna, i “nonni” di Gesù, che nel calendario della Chiesa cattolica ricade il 26 luglio. “Nella vecchiaia daranno ancora frutti” (Sal 92,15): questo salmo, citato dal Papa, sottolinea l’Auser, “è un invito quindi alla società a non lasciare gli anziani ai margini ma considerarli ancora come parte attiva e indispensabile per la comunità”.

In occasione della Giornata mondiale del 23 luglio, Papa Francesco presiederà la messa alle ore 10 nella basilica di San Pietro e una delegazione Auser sarà presente alla celebrazione su invito del Dicastero vaticano per i laici, la famiglia e la vita.

Nell’edizione della Giornata dello scorso anno Auser era stata invitata alla presentazione ufficiale della Giornata con la testimonianza di Giancarla Panizza, presidente di Auser Sartirana, e l’impegno dei volontari Auser in aiuto dei profughi ucraini in fuga dal loro paese invaso.