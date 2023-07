Diocesi: Fermo, inaugurata in cattedrale la collettiva d’arte “L’Assunta: arte forme colori”

(Foto: diocesi di Fermo)

È stata inaugurata ieri, venerdì 14 luglio, in cattedrale a Fermo la II edizione della collettiva d’arte “L’Assunta: arte forme colori”. Allestita per il secondo anno consecutivo nella cappella dell’Immacolata Concezione, la mostra mette insieme le opere degli studenti delle classi 3, 4 e 5 del Liceo artistico Preziotti Licini aventi tutte un unico soggetto: la beata Vergine Maria Assunta in Cielo. Tante e diverse le tecniche usate dagli allievi, che insieme alle loro professoresse, hanno lavorato durante l’anno scolastico passato per realizzare delle vere e proprie opere d’arte.

Presenti all’inaugurazione l’arcivescovo di Fermo, mons. Rocco Pennacchio, l’assessore Maria Antonietta Di Felice in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Fermo, la preside e dirigente scolastica del Liceo artistico Preziotti Licini, Annamaria Bernardini, il presidente dell’Associazione ex allievi del Preziotti-Licini Massimiliano Berdini. Molto gradita la presenza del nuovo questore di Fermo, Luigi Di Clemente, che ha accolto volentieri l’invito degli organizzatori.

A fare gli onori di casa è stato il rettore della cattedrale, don Michele Rogante, il quale, dopo aver salutato i presenti ed aver spiegato come è nata l’idea della collettiva d’arte in duomo e soprattutto qual è l’obiettivo di tale incontro fra arte, fede e giovani studenti del nostro territorio, ha poi lasciato la parola alle autorità presenti.

Ad arricchire l’inaugurazione, la presenza del soprano Lifei Wong e del maestro Lorenzo Roscioli, sovrintendente della Polizia di Stato, i quali hanno eseguito tre Ave Maria: di Schubert, di Gounod e di Caccini.

La mostra rimarrà aperta, secondo gli orari della cattedrale, fino al 15 settembre 2023: due mesi interi che vedono al centro la data del 15 agosto, solennità della Beata Vergine Maria Assunta in Cielo. Ingresso libero.