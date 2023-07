Diocesi: domani sera l’Asti God’s Talent 2023 con vista sulla Gmg di Lisbona. Tra gli ospiti anche due componenti dei The Sun

“Un passo avanti”. Questo lo slogan che accompagna l’edizione 2023 di Asti God’s Talent, appuntamento che anche quest’anno si inserisce nel cartellone di AstiMusica. L’evento, ospitato dalle 21 di domani, domenica 16 luglio, in piazza Cattedrale, chiederà la rassegna con uno spettacolo che – assicurano dalla diocesi – “unisce divertimento, comunità e incontro”. “Quest’anno – si legge in una nota – la grande festa diocesana sarà legata a doppio nodo allo spirito e al mandato della Gmg che si terrà a Lisbona dal 1° al 6 agosto e si presenta con una veste del tutto rinnovata. Perché se da un lato i protagonisti rimarranno sempre i giovani e i cori, il focus della manifestazione si concentrerà sulla partenza dei ragazzi della nostra diocesi, assieme a quelli di Alessandria, Casale e Acqui, per la Giornata mondiale della gioventù, che richiamerà milioni di giovani di tutto il mondo nella capitale portoghese. E la musica sarà lo strumento per approfondire la Gmg: con le canzoni, il gioco e l’interazione con il pubblico si entrerà nel vivo del significato della Giornata mondiale della gioventù che si basa su tre pilastri: comunità, divertimento e incontro”. “La comunità – spiega spiega don Rodrigo Limeira, direttore diocesano della Pastorale giovanile –, che è punto di partenza e di ritorno, per restituire al gruppo di persone in cui i ragazzi vivono e dove si sentono a casa ciò che ci si porta dietro dall’esperienza a Lisbona. Il divertimento, che è motore e base fondante dell’esperienza. L’incontro, con culture ed etnie diverse, tipico di un appuntamento mondiale”.

Sul palco saliranno il coro di Villanova, il coro “Uniti per la pace”, che racchiude San Domenico, Sacro Cuore e Migrantes e il coro “Porta Paradisi”, oltre ai Menorah, un gruppo nato nel 2018 dall’idea di alcuni amici che condividevano la passione per la musica, la fede e la vita in oratorio. Tra gli ospiti Francesco Lorenzi e Gianluca Menegozzo, dei The Sun. Previsti anche gli interventi di don Luca Ramello, responsabile della Pastorale giovanile per Piemonte e Valle d’Aosta, e Carlotta Testa, responsabile della Pastorale giovanile di Alessandria.