Dialogo interreligioso: Facoltà teologica del Triveneto, promosso in Thailandia un seminario di studio in collaborazione con l’Università buddhista

(foto Facoltà teologica del Triveneto)

La Facoltà teologica del Triveneto ha promosso oggi in Thailandia, nell’ambito della Summer school “Dialogo interreligioso e inculturazione della fede” che è in corso, il seminario internazionale “Interreligious peace in multicultural society”, un’esperienza di incontro e di scambio culturale con la realtà accademica buddhista dell’Ibsc-International Buddhist Studies College – Mahachulalongkornrajavidyalaya University. I 17 studenti della Facoltà italiana, accompagnati dal preside, don Andrea Toniolo, e dal docente, don Giulio Osto, hanno portato contributi sul tema “Fede cristiana e pace: la via del dialogo” e sull’enciclica “Fratelli tutti”. Altri interventi sono stati proposti dai professori dell’Ibsc Frank J. Hoffman, sul dialogo interreligioso, Phramaha Duangthip Parijattidhari Pali, sulla cittadinanza globale per la pace, e Maechee Narumon Jiwattanasuk, con una critica al multiculturalismo della pace.