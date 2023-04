Consiglio d’Europa: Ucraina, Incontro tra il segretario Pejčinović Burić con il presidente Zelenskyy

Durante una visita in Ucraina, il 3 aprile, il segretario generale del Consiglio D’Europa, Marija Pejčinović Burić, ha incontrato il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelenskyy, e altre personalità. Lo comunica in una nota il Consiglio d’Europa. “L’Organizzazione è pronta a svolgere un ruolo di primo piano nell’istituzione di un registro per registrare e documentare le prove e le richieste di danni, perdite o lesioni a causa dell’aggressione russa in Ucraina. Il registro è importante e rientra nelle iniziative internazionali per istituire un meccanismo di compensazione per i crimini di aggressione della Russia”, ha detto il segretario generale. Nell’incontro si è discusso “dei bambini ucraini deportati con la forza nella Federazione Russa” e dell’impegno del Consiglio d’Europa sulla questione. Si è, poi, discusso del quarto Vertice dei Capi di Stato e di Governo a Reykjavik (16-17 maggio). Durante una cerimonia alla scuola Yahidnyanska per l’anniversario della liberazione della regione di Chernyhiv il segretario generale ha sottolineato: ” Yahidne è stata liberata grazie al coraggio e alla determinazione dei combattenti ucraini, un passo avanti verso il giusto obiettivo di un’Ucraina libera. Il Consiglio d’Europa continuerà a stare al fianco dell’Ucraina”. Il segretario generale ha incontrato il vicepremier, Olha Stefanishyna, il vicepresidente del Parlamento, Oleksandre Kornienko, il viceministro degli Esteri, Emine Dzheparova e il procuratore generale Andriy Kostin per discutere sull’attuazione del nuovo Piano d’azione per l’Ucraina “Resilienza, ripresa e ricostruzione” (2023-2026).