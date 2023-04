Consiglio Energia Ue-Usa: Borrell, liberati 250 miliardi di metri cubi di gas, quasi il doppio della quantità che la Russia trasportava in Europa

“Segretario Blinken, vorrei ringraziare lei personalmente e l’amministrazione statunitense per il vostro sostegno, soprattutto per i livelli senza precedenti di forniture di gas naturale liquefatto (GNL). Grazie al nostro Global Methane Pledge, abbiamo potuto liberare fino a 250 miliardi di metri cubi di gas, quasi il doppio della quantità che la Russia trasportava in Europa”. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante per gli Affari esteri Ue, Josep Borrell aprendo l’incontro ministeriale del Consiglio Energia Ue-Usa, a cui partecipa il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Alla fine un’energia affidabile, accessibile e sicura si otterrà solo attraverso un sistema energetico completamente decarbonizzato e basato in gran parte sulle energie rinnovabili”, ha aggiunto. Una delle linee di lavoro è “eliminare gradualmente la domanda globale di combustibili fossili e di utilizzare l’energia in modo più efficiente. Più risparmio e più efficienza” ha detto. “Insieme, Segretario di Stato Blinken, lavoreremo per rendere l’efficienza energetica una priorità globale, come abbiamo fatto con le emissioni di metano nel 2021”. Passando ai Paesi più colpiti dalla guerra russa, “lo scorso giugno l’Unione Europea ha esteso lo status di candidato all’Ucraina e alla Moldavia. Vogliamo sostenere l’Ucraina nella ricostruzione di sistemi energetici verdi. La transizione energetica verde e la sicurezza energetica per i nostri vicini, Ucraina, Moldavia e Balcani occidentali sono questioni fondamentali per noi”, ha concluso Borrell.