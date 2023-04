Comunicazione: WeCa, con don Paolo Padrini speciale tutorial pasquale

“La Comunicazione alla luce della Santa Pasqua” è il titolo del tutorial WeCa in onda dalla mattina di domani, mercoledì 5 aprile, sul sito www.webcattolici.it, su Youtube e su www.facebook.com/webcattolici. Il tutorial, in una speciale edizione pasquale, è scritto e condotto da don Paolo Padrini, consigliere di WeCa e direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Tortona. Un’occasione preziosa per riflettere sul mistero della Pasqua dal punto di vista della comunicazione e dei comunicatori. “La Pasqua non è un evento silenzioso – dirà don Paolo Padrini nel tutorial – la Pasqua è evento annunciato! Evento che chiede di essere detto, proclamato, annunciato, perché è evento di vita che coinvolge la vita, la nostra vita”. Ed è dunque alla luce della Pasqua che va valutata la propria comunicazione: “Nell’atto di comunicare, ad esempio sui social, sto aprendo al mio fratello e sorella vie di vera libertà? Sto creando luoghi di pace, luoghi di luce, luoghi di vero amore dove ‘parlare col cuore’?”. I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le Comunicazioni Sociali della Cei e il Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media all’Informazione e alla Tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con ‘Amazon Alexa’ grazie alla skill ‘WebCattolici’. Nella quinta stagione dei Tutorial WeCa prosegue la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, con tutorial mensili dedicati a comunicazione e tematiche sociali, economiche e ambientali.