Migranti: Msf, la nave Geo Barents sta soccorrendo 500 persone su imbarcazione in difficoltà

“I due rhibs di Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, sono in acqua per tentare il soccorso dell’imbarcazione in difficoltà segnalata da Alarm Phone. Al momento stiamo distribuendo i salvagente. Il momento è davvero molto delicato, vi faremo sapere il prima possibile gli sviluppi. Grazie per la comprensione”. Lo ha comunicato poco fa Medici senza frontiere, che ha calato in mare due piccoli scafi per cercare di soccorrere il barcone in zona Sar maltese. A bordo ci sarebbero circa 500 persone.