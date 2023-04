Alleanza Atlantica: Tajani (min. Esteri), “Italia conferma il suo sostegno al ruolo della Nato a difesa della libertà e della sicurezza”

“Oggi il 74° anniversario del Patto Atlantico. L’Italia, tra i Paesi fondatori dell’Alleanza, conferma il suo sostegno al ruolo della Nato a difesa della libertà e della sicurezza. Dare il benvenuto alla Finlandia come nuovo membro è il modo migliore per celebrare questa giornata”. Così il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, in un tweet.

Oggi il 74mo anniversario del Patto Atlantico. L’Italia,tra i Paesi fondatori dell’Alleanza, conferma il suo sostegno al ruolo della @NATO a difesa della libertà e della sicurezza. Dare il benvenuto alla Finlandia come nuovo membro è il modo migliore per celebrare questa giornata pic.twitter.com/NPw7o7Dp6K — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) April 4, 2023